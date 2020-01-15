(الليكود) يسابق الزمن لتوحيد أحزاب اليمين في قائمة موحدة





ووفق موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فإنه في الوقت الحالي، انقسمت هذه الأحزاب الأربعة إلى قائمتين، الأولى (اليمين الجديد) و(الاتحاد الوطني)، أما الثانية فتضم (البيت اليهودي) و(أوزما يهوديت).





يذكر، أن تفاهمات توحيد هذه الأحزاب في قائمة واحدة انهارت، مساء الاثنين، بعد رفض (البيت اليهودي) دعوات للانضمام إلى التحالف الجديد، الذي يقوده رئيس (اليمين الجديد)، نفتالي بينيت، ورفض مطالبة بينيت، بأن يفض (البيت اليهودي) تحالفه مع (تزما يهوديت) قبل الانضمام للتحالف.





ويوم الثلاثاء، أفيد أن نتنياهو هدد بينيت، الذي يشغل منصب وزير الجيش، ورئيس (الاتحاد الوطني)، بيزاليل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير النقل، من أنهم إذا لم يسمحوا لـ (تزما يهوديت) بالانضمام إلى التحالف، فسوف يقيلهم من الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنيواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جهوده لتوحيد أحزاب اليمين، التي تضم أربعة أحزاب في قائمة واحدة، وذلك قبل الموعد النهائي لإغلاق تقديم قوائم المرشحين للانتخابات مساء اليوم الأربعاء.