مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء عند إحدى البؤر في الأغوار الشمالية

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، عدداً من أعمدة الكهرباء، تبدأ من الشارع الرئيسي، حتى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في "خلة حمد" بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة: بأن المستوطنين، نصبوا أعمدة الكهرباء؛ بهدف إيصال التيار للبؤرة المقامة في المنطقة منذ سنوات، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكان المستوطنون، قد أقاموا هذه البؤرة قبل أربع سنوات، وبدؤوا بالتوسع الأفقي في المكان، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.