155 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحام مستوطنين للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 155 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين ومن بينهم عناصر من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، قبل أن يغادروه من باب السلسلة، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.