الديك: طالبنا (يونسكو) بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحفريات الاحتلال بالبلدة القديمة بالقدس



وتوقع في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن تقوم سلطات الاحتلال بعرقلة عمل هذه اللجنة في حال تشكيها، قائلاً: إن مجرد تشكيلها يشكل ضغطاً على الاحتلال.





وبيّن الديك، أن اللجنة تستطيع مواصلة عملها من خلال تقارير موثقة، تقوم بها أكثر من جهة، والالتقاء بالمواطنين الذين تضررت منازلهم في أي مكان.



وأوضح: أن سلسلة اتصالات، أجرتها وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية؛ لإطلاعها على الحفريات الخطيرة، التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس، إضافة إلى تعميم ما جرى على سفراء دولة فلسطين في الخارج؛ لفضح إجراءات الاحتلال، التي تهدف لأسرلة المدينة.





وفيما يتعلق بالاعتداءات اليومية، التي تنفذها سلطات الاحتلال في بلدات القدس، وخاصة العيسوية، قال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية: إنه يتم متابعة ما تتعرض له بلدات القدس بشكل يومي، وتم رفع تقارير بها لمحكمة الجنايات الدولية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني: إنه تم توجيه طلب رسمي لمنظمة (يونسكو) لتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة لما تقوم به قوات الاحتلال في القدس المحتلة من حفريات، وخاصة أسفل البلدة القديمة، والمسجد الأقصى المبارك، ومنازل المواطنين.