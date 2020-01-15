"التربية": إغلاق مدرستين بالقدس حرَمَ نحو 500 طالب وطالبة من تلقي التعليم



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: أن وزارته طلبت من بعض المدارس، استيعاب الطلبة ممن لديهم ضرورة، كطلبة الثانوية العامة؛ لحين إيجاد حل لهذه القضية، مشيراً إلى أن إغلاق المدرستين، تسبب بحرمان أكثر من 500 طالب وطالبة من تلقي التعليم.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن الاحتلال يواصل هجمته على القدس، ولا يتردد في التضييق على النظام التعليمي فيها، ويتعنت في إعادة فتح مكتب التربية والتعليم في المدينة، الذي يتابع 92 ألف طالبة وطالبة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل جهد لإعادة فتح هذا المكتب.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزراة التربية والتعليم، د. بصري صالح: إن الوزارة، تتابع قضية إغلاق مدرستين في القدس منذ اللحظة الأولى.