آليات الاحتلال تُجري تدريبات عسكرية في ست خرب بالأغوار الشمالية



وأشار الناشط الحقوقي في الأغوار، عارف دراغمة، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى خطورة مخلفات تدريبات الاحتلال من ألغام وقذائف في هذه المناطق، على حياة الموطنين، بفعل إجرائها بالقرب من مساكنهم وخيامهم.



وأضاف دراغمة: أنه يجري العمل لأرشفة كل انتهاكات الاحتلال، وإرسالها للمحافل الدولية والمؤسسات الإنسانية؛ لفضح سياسة الاحتلال، الهادفة لتقويض الوجود الفلسطيني، ومصادرة الأراضي وضم الأغوار.

رام الله - دنيا الوطنشرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم، بإجراء تدريبات عسكرية في ست خرب فلسطينية بالأغوار الشمالية.