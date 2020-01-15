شؤون فلسطينية

أبو هولي يصل اليابان في زيارة رسمية لبحث دعم المخيمات الفلسطينية

أبو هولي يصل اليابان في زيارة رسمية لبحث دعم المخيمات الفلسطينية
رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي
رام الله - دنيا الوطن
وصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، صباح اليوم، إلى اليابان في زيارة رسمية، تستغرق أسبوعاً بدعوة من وكالة التعاون الدولي الياباني (جايكا) .

وقال رامي المدهون، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أبو هولي، سيلتقي خلال زيارته في اجتماعات منفصلة بنائب رئيس مؤسسة (جايكا) الدكتور نوبوكو كاياشيما، وبنائب وزير الخارجية الياباني سوزوكي، وبالمجموعة البرلمانية- الفلسطينية، وقيادات مجتمعية يابانية.

ولفت إلى أن الزيارة، ستتضمن مشاركة رئيس دائرة شؤون اللاجئين، في ندوة حول مشروع تحسين المخيمات بالسيب في مدينة جايكا ايشيجايا، وحضور محاضرة حول إعادة إعمار ما بعد الحرب والإدارة المحلية في هيروشيما، وفي الوقت ذاته، سيلقي أبو هولي، محاضرة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والأبعاد القانونية والسياسية، إلى جانب عرض تقديمي عن أضاع اللاجئين في المخيمات، وظروفهم المعيشية والمشاريع ذات الأولوية للمخيمات.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين، والحكومة اليابانية، و(جايكا) في سبيل استمرار الدعم الياباني، المتمثل بالدعم الفني للدائرة ولمخيمات اللاجئين، وتمهيداً لبدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات، والتي تشمل 12 مخيماً في الضفة الغربية خلال الأربع سنوات المقبلة 2020-2023، علماً بان المرحلة الأولى، غطت ثلاثة مخيمات على مدار ثلاث سنوات 2017-2019.

ويرافق أبو هولي في زيارته، مدير عام المخيمات في الدائرة، ياسر أبو كشك.

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