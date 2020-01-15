شؤون فلسطينية

مجدلاني: بوتين وماكرون يزوران فلسطين الأسبوع المقبل

مجدلاني: بوتين وماكرون يزوران فلسطين الأسبوع المقبل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفرنسي ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء: إن فلسطين ستشهد الأسبوع المقبل عدة زيارات دولية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن أبرز هذه الزيارات، ستكون للرئيس الروسي، فلادمير بوتين، والفرنسي، ايمانويل ماكرون.

وأكد أن هذه الزيارات فرصة لإطلاع دول العالم على التطورات الجارية، ومن أجل دعم الموقف الفلسطيني في إجراء الانتخابات أمام ما تقوم به إسرائيل من عرقلة للعملية الديمقراطية الفلسطينية.

من جهة أخرى، قال مجدلاني: إن العمل في الوقت الحالي، يجري على قدم وساق من أجل التحضير لفترة 120 يوماً، التي حددتها الجنائية الدولية؛ لفحص ولايتها الجغرافية في القدس والضفة وقطاع غزة.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أن هذه المرحلة تشهد تحركاً وضغوطاً أمريكية وإسرائيلية على المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هنالك عدداً من الدول، التي رضخت لتلك الضغوط، منها دول أوروبية، مشدداً على ضرورة تحصين المحكمة من كل الضغوطات الخارجية، التي تستهدف النيل من قرارها.

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