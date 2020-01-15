قوات الاحتلال تستولي على جرافة ومعدات ورشة حدادة في نابلس وسلفيت

الاحتلال يستولي على معدات زراعية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جرافة، تعود للمواطن إبراهيم عيسى، خلال عملها في شق طريق بمنطقة رأس العين شمال بلدة سالم شرق نابلس.



وفي سلفيت، استولت قوات الاحتلال، على معدات ورشة حدادة، تعود ملكيتها للمواطن شاهر ضمرة، شرق البلدة، تحت حجج واهية، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر، أن قوات الاحتلال، كانت قد أغلقت المحددة قبل عام بالشمع الأحمر.