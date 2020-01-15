شؤون فلسطينية

للمرة الأولى منذ أوسلو.. بينت يُعلن عن سبع محميات طبيعية جديدة بالضفة

للمرة الأولى منذ أوسلو.. بينت يُعلن عن سبع محميات طبيعية جديدة بالضفة
محمية طبيعية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية.

كما أعلن وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، عن توسيع 12 محمية قائمة، تقدر مساحتها بآلاف الدونمات، في إجراء هو الأول من نوعه منذ اتفاق (أوسلو).

وكان دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حذر قبل يومين، من المخطط الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلى لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال: "إن الأخطر من ذلك هو التلويح بضم الضفة الغربية التي هي بموجب اتفاق أوسلو، مقسمة لمناطق (أ، ب، ج) وتبلغ مساحة "أ، ب" 38% من مساحة الضفة في حين تبلغ مساحة منطقة "ج" التي تضم الأغوار وشمال البحر الميت 60 أو 62% من مساحة الضفة والباقى محميات طبيعية.

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