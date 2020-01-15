مستوطنون يُغرقون أراضٍ زراعية شرق جنين بالمياه العادمة

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغرق مستوطنون، اليوم، أراضٍ زراعية في قرية جلبون شرق مدينة جنين بالمياه العادمة.



وقال رئيس مجلس قروي جلبون، نضال أبو الرب، إن المستوطنين يضخون المياة العادمة، منذ أيام، باتجاه القرية من خلال جدار الفصل العنصري، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد أن هذه الممارسات، منعت المزارعين من الدخول لأراضيهم، إضافة إلى التخوف من انتشار الأوبئة والأمراض، مناشداً الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية، للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات.