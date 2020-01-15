تيسير خالد يدعو لتحديث سجل الناخبين بمدينة القدس استعداداً للانتخابات

اكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الضرورة الملحة لبدء حوار وطني على أعلى المستويات، يقوده الرئيس محمود عباس، ويشمل الداخل والخارج وجميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أجل الاتفاق على ترتيبات عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، وتلك الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وموعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الانتخابات، وعدم رهن إجرائها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بموافقة من حكومة إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنودعا خالد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الى تحويل هذه العملية، أي الاتفاق على موعد أجراء الانتخابات وصدور المرسوم الرئاسي بشأنها، وتحديث سجل الناخبين في مدينة القدس وضواحيها التابعة لها، وضمان حق المقدسيين بالمشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مراكز اقتراع في قلب مدينة القدس وليس في عدد محدود من مراكز البريد، كما جرت العادة، الى بداية معركة سياسية ودبلوماسية وجماهيرية يجري من خلالها التصدي للتواطؤ الاميركي مع اسرائيل باستبعاد مدينة القدس من التسوية السياسية وانتزاع حق المقدسيين في الممارسة الديمقراطية والمشاركة جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مع غيرهم من مواطني دولة فلسطين في انتخاب ممثليهم في هيئات ومؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 ودعوة دول العالم الوقوف إلى جانب شعب فلسطين، والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها إلى احترام حقوق الفلسطينيين، في انتخاب مؤسساتهم الدستورية، وتجديد شرعياتها دون قيود ودون تدخل خارجي.