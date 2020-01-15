نائب ملادينوف يصل القطاع عبر (معبر بيت حانون)





يشار إلى أن ماكغولدريك، هو نائب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وزار القطاع أكثر من مرة، حيث يلتقي وفوداً من حركة (حماس)، لبحث الأمور المتعلقة بالتفاهمات بين الحركة وإسرائيل.











رام الله - دنيا الوطنوصل نائب منسق عملية السلام بالشرق الأوسط، جيمس ماكغولدريك إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وأفاد المكتب الإعلامي بمعبر بيت حانون/ إيرز عن وصول ماكغولدريك، والوفد المرافق.