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دولي

شاهد لحظة إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بالأجواء الإيرانية

شاهد لحظة إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بالأجواء الإيرانية
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقطع فيديو، قالت: إنه يوثق لحظة إصابة طائرة الركاب الأوكرانية "بوينغ 737 - 800" بصاروخين في ضواحي طهران.

ووفق المشهد المصور، يظهر إطلاق صاروخ في البداية على الطائرة، وبعد مرور 30 ثانية، أطلق صاروخ ثان، وعقب إصابته للهدف بقيت الطائرة في الجو نحو دقيقة، ثم اشتعلت بها النيران وبدأت تهوي.

وأفادت الصحيفة، بأن مقطع الفيديو، نشره مستخدم من إيران في موقع (يوتيوب( بتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، وفي نفس الوقت، التقطت المشهد كاميرا، تم تثبيتها على سطح مبنى بالقرب من بلدة بيدكان، بإحدى ضواحي طهران.

 

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء (رويترز) نقلاً عن (وكالة أنباء فارس)، أن الحرس الثوري الإيراني، احتجز صاحب مقطع الفيديو، فيما وعدت السلطات، بإجراء تحقيق، وعرض النتائج على الجمهور.

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