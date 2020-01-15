تركيا تتجه نحو رفع الحَجب عن "ويكيبيديا"

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت المحكمة الدستورية التركية، نسخة مفصلة من حكمها، الذي أصدرته الشهر الماضي، والذي قضت فيه بأن حجب الوصول إلى موسوعة (ويكيبيديا) لأكثر من عامين في البلاد، هو انتهاك لحرية التعبير.



ونشر الحكم المفصل في الجريدة الرسمية، ويمهد الحكم الطريق لرفع الحَجب عن الموقع، والذي فرض منذ عام 2017 بسبب صفحات على الموقع، تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية، وفق (رويترز).



وقد أعربت المديرة التنفيذية لمؤسسة (ويكيبيديا)، (كاثرين ماهر)، الأسبوع الماضي، عن أملها في رفع السلطات التركية، الحجب عن موقع المؤسسة، الذي حظرته بسبب احتوائه على معلومات مغلوطة تُسيء إلى تركيا، مشيرة إلى أنه تمت إزالة تلك المحتويات.



وأوضحت، أن جميع المواد التي طُلب تغييرها أو حذفها، والتي تتضمن إظهار تركيا بأنها تعاونت مع بعض الجماعات (الإرهابية)، تم حذفها.



وتابعت: (نأمل أن يتم رفع الحجب عن ويكيبيديا في تركيا فى أقرب وقت ممكن؛ حيث تمت إزالة كافة المحتويات الزائفة)، مضيفةً أنهم ينتظرون من الحكومة التركية التحقق من الموقع.