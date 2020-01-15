شؤون فلسطينية

الطيراوي: يجب أن نكون على يسار الحكومة ونُحاسب الفاسدين

الطيراوي: يجب أن نكون على يسار الحكومة ونُحاسب الفاسدين
اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي، أن حركة فتح يجب أن تكون على يسار الحكومة الفلسطينية، وأن "تقول للمسيء أنت مسيء وللمخطئ أنت مخطئ وتحاسبه".

وقال الطيراوي في لقاء مع (تلفزيون فلسطين): صحيح أن الحكومة حكومة فتح، ولكن يجب أن نكون على يسار الحكومة ومن يخطئ في الحكومة نقول لرئيس الحكومة، أن هذا يجب أن يُحاسب ومن يُصيب نقول له أنت مصيب".

وأضاف: "سمعت القيادي في حركة حماس محمود الزهار، يقول قبل يومين إننا مع الانتخابات، وسننجح فيها، وعندما ننجح تسقط وحدانية منظمة التحرير، ثم خرجت كل غزة وردت عليه، وإن شاء تجري الانتخابات، ونرى ما يعتقده الزهار"، على حد تعبيره.

وذكر، أنه عندما حدث (الانقلاب) في قطاع غزة، قالت حماس حررنا غزة، ولكن عندما انسحبت إسرائيل من غزة دون الاتفاق مع السلطة، قيل لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرئيل شارون، لماذا تنسحب من غزة دون الاتفاق مع السلطة، وقال عندها حتى أضع القضية الفلسطينية في قنينة وأغلقها وأرميها في البحر، وهذا ما جرى".

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