النائب العام بغزة ورئيس اتحاد المقاولين يحققان إنجازاً مُهماً

في مقر سرايا النيابة العامة بمدينة غزة، اجتمع أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة، مع النائب العام في قطاع غزة، المستشار ضياء الدين المدهون، بهدف تطوير وتعزيز التعاون بين الجانبين لمعالجة قضايا المقاولين العالقة، واستمرار التواصل بما يخدم الصالح العام.

وعبر المدهون، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، عن تقديره للتعاون الجاد والدور المخلص من جانب النقيب كحيل، كممثل للمقاولين في حل كثير من القضايا، الأمر الذي يشجع على المزيد من التعاون.

وأكد كحيل، أن اتحاد المقاولين ملتزم بحلول خلاقة، تضمن معالجة عادلة لحقوق جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الراهنة.

وخلال الاجتماع المثمر اتفق كحيل والمدهون على معالجة الثعرات خلال المرحلة السابقة، وتسهيل سفر الكفلاء، ومواصلة المنهج المتبع في منح كل مقاول فرصة لإثبات جديته ومعالجة ديونه، وإعطائه الفرصة والوقت عبر الاستئخار لفترات محددة لتحفيزه على معالجة ما تبقى عليه من التزامات.

كما اتفق الطرفان على أهمية استمرار التعاون لمواجهة ظروف الحصار والانهيار الاقتصادي، وضرورة مراعاة حقوق الغير، عبر حلول خلاقة تخضع للتطوير المستمر.





رام الله - دنيا الوطنواتفق الطرفان على أن التعاون أفضى إلى حل الجزء الأكبر من قضايا المقاولين، وتسديد أجزاء كبيرة من المديونيات المستحقة عليهم، ضمن إجراءات خلاقة اتبعها الاتحاد لمعالجة المشاكل وتسوية العديد من النزاعات.وشكر كحيل النائب العام وجميع كوادر النيابة العامة على حسن تعاملهم، وسرعة استجابتهم ومتابعتهم الدقيقة لكافة القضايا المطروحة، مؤكداً حرص الاتحاد على تطوير التعاون المشترك، بغية تخفيف الأعباء عن المقاولين والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بهم.