إدارة المرور والنجدة: حركة مرورية نشطة بكافة المفترقات والشوارع الرئيسية بغزة

أحد شوارع مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت إدارة المرور والنجدة، بغزة، أن حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، مشيرة إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن": يرجى من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان و كافية.



وقالت إدارة المرور: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وأكدت أنه لم يسجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي حوادث سير.