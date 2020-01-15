دولي

شاهد: إصابة 60 شخصاً بينهم 17 طفلاً جراء تفريغ وقود طائرة بفلوريدا

شاهد: إصابة 60 شخصاً بينهم 17 طفلاً جراء تفريغ وقود طائرة بفلوريدا
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رام الله - دنيا الوطن
أصيب ما لا يقل عن 60 شخصاً، بينهم 17 طفلاً، في مقاطعة (لوس أنجلوس) الأمريكية، جراء قيام طائرة بتفريغ وقودها على مدرستين ابتدائيتين، خلال تحليقها فوق منطقة سكنية.

وقال مدير فرقة الإطفاء فى مقاطعة لوس أنجلوس لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن الحادث وقع مساء الثلاثاء، حينما تناثر وقود الطائرة خلال تحليقها فوق منطقة سكنية، حيث توجد هناك ست مدارس، منها خمس مدارس ابتدائية​​​.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى، أن إدارة الطوارئ في المقاطعة، أعلنت في بيان: " تجري حالياً معالجة ومعاينة 23 إصابة، بما في ذلك 17 طفلاً، بعد حادث (تسرب) وقود الطائرة أثناء التحليق على ملعب مدرسة، وأدى لاشتعال النيران"، كما ذكرت الوسائل، أن هنالك إصابات أخرى في مناطق أخرى حيث وقعت حادثة التسرب.

وقال مسؤول في إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن المدرسة الأكثر تضرراً هي مدرسة بارك أفينيو الابتدائية.

وذكرت مصادر طبية، أن الإصابات تمثلت بحرقة العيون نتيجة دخول وقود الطائرات إليها، وتهيجاً في الجلد.

ووقع الحادث الثلاثاء، أثناء عودة الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي المتجهة إلى شنغهاي بالصين، بعد إقلاعها بقليل، عندما "واجهت مشكلة في المحرك، تتطلب من الطائرة العودة بسرعة إلى مطار لوس أنجلوس".

وقالت المصادر، إن الطائرة من طراز بوينغ "777 - 200" وكان على متنها 288 راكباً، وهبطت بسلام بعد تفريغ وقودها، وهذه العملية كانت مطلوبة كإجراء احترازي لسلامة الهبوط.

ويُظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، تحليق الطائرة مع ظهور خطوط بيضاء على جانبي الطائرة.

ولكن المسؤولين، انتقدوا قائد الطائرة، إذ أنه ليس من المفترض أن تتخلص الطائرة من وقودها فوق المناطق المأهولة بالسكان.

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