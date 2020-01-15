إسرائيل تُحذر من (قنبلة نووية) إيرانية نهاية العام الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مسؤولون إسرائيليون، من أن إيران، ستمتلك في نهاية العام الجاري، ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية.



ونقلت (أ ف ب) عن المسؤولين، أن إيران تخصب ما بين 100 و180 كلغ من اليورانيوم شهرياً بنسبة 4%، وهو معدل سيسمح لطهران بأن تحصل بحلول نهاية العام على ما يقرب من 25 كيلوغراماً من اليورانيوم العالي التخصيب، وهو العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.



وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، نقلاً عن التقرير السنوي لإدارة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للعام 2020، أن الإيرانيين، يحتاجون إلى أكثر من 6 أشهر بقليل للوصول إلى هذا المستوى، وإلى حوالي عامين آخرين لتطوير صواريخ قادرة على حمل قنبلة نووية.



ووفقاً لهذا التقرير، فإن إيران ليست في عجلة من أمرها لصنع قنبلة نووية؛ لأنها لا تريد حرباً، على الرغم من أن حصول تصعيد عسكري لا يزال وارداً.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الثلاثاء: "نعرف بالضبط ما يجري في البرنامج النووي الإيراني، إيران تعتقد أنها تستطيع حيازة السلاح النووي، أقولها مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة القنبلة الذرية.



وتدعو إسرائيل دوماً الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة، التي انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران.