قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ليلية واندلاع مواجهات في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات دهم وتفتيش ليلية في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، واعتقلت عدداً من المواطنين.



واعتقل جنود الاحتلال المواطن أحمد حربي أبو عودة من مخيم عايدة شمال بيت لحم، والمواطن بكر دويكات، بعد اقتحام منزله في نابلس، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بلعين غربي رام الله، واعتقلت المواطنين مصطفى الخطيب، وأحمد الخطيب بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة رام الله، حيث ألقى الشبان عليها الحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء انسحابها من حي الطيرة.



وفي سياق متصل، أصيب جندي إسرائيلي بحروق، إثر القاء شبان زجاجات حارقة خلال مواجهات ليلة في العيزرية بالقدس.