شؤون فلسطينية

مقتل امرأة طعناً في بلدة كرمئيل بالجليل

مقتل امرأة طعناً في بلدة كرمئيل بالجليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قتلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، حيث عثر على جثتها وعليها آثار عنف، وعلامات طعن، صباح اليوم الأربعاء، داخل منزلها في كرمئيل.

وتلقت الشرطة الإسرائيلية، بلاغاً عن وجود جثة داخل شقة سكنية في بلدة كرمئيل، وعلى الفور هرع عناصر من الشرطة إلى المكان، وعثروا على امرأة، وقد فارقت الحياة، وعليها علامات طعن، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية، المكان، حيث استُدعي طاقم المعهد الجنائي، الذي شرع بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادث، ورجحت التحقيقات الأولية، أن الحديث يدور عن جريمة قتل.

وأفاد بيان صادر عن طاقم الإسعاف التابع لنجمة داوود الحمراء، أن طواقمه الطبية، التي استدعيت إلى شقة سكنية في كرمئيل، أقرت وفاة امرأة، حيث عثر عليها غارقة في الدماء، وعليها علامات طعن.

وخلال أقل 24 ساعة، قتلت امرأتان، جراء جرائم في البلاد، وفجر أمس الثلاثاء، أعلن في مستشفى (سوركا) في بئر السبع أن شادية أبو سريحان (35 عاماً)، توفيت بعد أن وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة، وعليها علامات عنف، حيث تم اعتقال أربعة من أفراد عائلتها بشبهة الضلوع في مقتلها على ما يبدو خنقاً.

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