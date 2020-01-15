



ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، تصريحاً لوزير البترول المصري، طارق الملا، قال فيه: "إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، اليوم "يمثل تطوراً مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين".





وأضاف الملا: "سيمكن هذا التطور، إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز"، حسب ما قال الوزير المصري".





وكان البلدان (مصر وإسرائيل)، قد وقعا اتفاقية وصفتها حكومة نتنياهو بالتاريخية في شباط/ فبراير2018 لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزيرا البترول المصري والطاقة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن بدء تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر، وفق اتفاقية جرت بين الطرفين.