الزراعة: نتواصل مع شركائنا في القطاع الخاص بشأن "بنك الزيت"

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، المتعلق بإنشاء "بنك الزيت الفلسطيني"، لمساعدة المزارعين على حفظ محصولهم، لا يزال في طور مناقشته مع شركاء الوزارة.



وقال أبو لبن لـ"دنيا الوطن": إنهم في وزارة الزراعة، يتواصلون مع الحكومة، والقطاع الخاص، وغيرهم من الشركاء، لافتًا إلى أنهم سيعلنون عند الانتهاء من هذه المشاورات، ما تم التوصل إليه، وتفاصيل "بنك الزيت".



وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد قرر في مجلسته بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير 2020، إنشاء "بنك الزيت الفلسطيني"، لمساعدة المزارعين على حفظ محصولهم هذا العام، خصوصاً وأن الزيت كان وفيراً، ووصفت السنة بأنها "ماسية" في إنتاج الزيت.



وأوضح المجلس، أن ذلك سيساعد المزارعين في الحفاظ على فائض الزيت، الذي يتراوح بين (8- 10) آلاف طن، وذلك وفق مواصفاتٍ تحفظ جودة الزيت، الذي بلغ إنتاجه لهذا العام نحو 30 ألف طن.