سائد ارزيقات: فلسطين تعمل لخلق منهج دراسي مُوحد بكل الدول العربية

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خاص دنيا الوطن

أكد أمين عام الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أن انتخاب فلسطين لرئاسة اتحاد المعلمين العرب، خلال أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق، له انعكاسات إيجابية على جودة التعليم في فلسطين، على اعتبار أن هذا الموقع، يمثل كافة النقابات والاتحادات في العالم العربي.



وقال ارزيقات لـ"دنيا الوطن": إن فلسطين تسعى لخلق مناهج دراسية موحدة في كل الدول العربية، مشددًا على أنه من الجانب السياسي، خصصت فلسطين يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر يومًا لمقاومة التطبيع مع إسرائيل، وهو ذات التاريخ الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل"، وسيتم تعميمه على كل مدارس العالم العربي، لشرح خطورة هذا القرار، وإقامة فعاليات، ووقفات تضامنية.



وأضاف: اتحاد المعلمين في فلسطين، يسعى دائمًا لأن يكون له موقع في كل المواقع التي يتم الحديث فيها عن القضية الفلسطينية بكافة جوانبها، وما تم في دمشق يمكن الاتحاد من أن يرفع الاتحاد عاليًا، في كل المنابر العربية التربوية والعلمية.



وأوضح، أن فلسطين ستعمل من خلال هذا الموقع حشد الدول العربية لصالح القضية الفلسطينية، والتفاعل مع القضايا التربوية عبر التعليم، مضيفًا: "يمكننا أن نُخاطب من هذا المنصب رؤساء الجمهوريات، ورؤساء الحكومات، ووزراء التربية والتعليم، وكل المعلمين العرب، وهذا انتصار جديد لفلسطين وقضيتها الوطنية".



وأشار ارزيقات إلى أن فلسطين، يمكنها الآن تبادل الخبرات والدورات، واجراء مشاريع مشتركة مع دول عربية، وتطوير العملية التربوية، إضافة لتوحيد المناهج الدراسية.