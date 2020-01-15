شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والاجواء باردة نسبياً

طقس الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والاجواء باردة نسبياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو  اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا و البحر خفيف ارتفاع الموج.     

وبحسب نشرة الارصاد الجوية التي وصلت "دنيا الوطن"، نسخة عنها، فإن الجو، هذه الليلة سيكون غائم جزئيا وشديد البرودة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/01/16:  يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار و البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.         

الجمعة 2020/01/17:  يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2020/01/18:  يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة السرعة و البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 15-8 15-9 11-7 بيت لحم 15-8 15-9 11-7
رام الله والبيرة 14-7 14-8 10-6 طولكرم 20-10 20-11 17-9
نابلس 17-9 17-10 12-8 قلقيلية 20-10 20-11 17-9
جنين 19-9 19-9 15-8 سلفيت 15-8 15-9 11-7
طوباس 19-9 19-9 15-8 روابي 17-9 17-10 12-8
الخليل 14-8 14-8 10-6 غزه 21-11 21-12 18-10
أريحا 22-11 22-11 18-10 خانيونس 21-11 21-12 18-10
الأغوار الشمالية 20-9 20-9 16-8 رفح 22-10 22-11 19-9

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