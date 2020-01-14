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الدفاعات السورية تتصدى لقصف استهدف مطار "التيفور"

الدفاعات السورية تتصدى لقصف استهدف مطار "التيفور"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان استهدف مطار (التيفور) في ريف حمص الشرقي.

وقالت وكالة (سانا) في نبأ عاجل: إن المعلومات تشير إلى أنه تم تنفيذ العدوان بطائرات حربية، وصواريخ وتم إسقاط عدد منها.

يذكر أن الدفاعات الجوية قد تصدت في الشهر الماضي، لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق مصدرها إسرائيل.

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