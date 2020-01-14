الكشف عن تفاصيل زيارة بوتين إلى فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال سفير دولة فلسطين لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إنه من المنتظر خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيت لحم الأسبوع المقبل، التوقيع على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.



وأضاف نوفل، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك): "يستعد الجانبان الروسي والفلسطيني للتوقيع على وثيقتين، الأولى بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي. سنوقع اتفاقية مع المعاهد الإحصائية الروسية".



ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين في 23 كانون الثاني/ يناير، أي بعد يوم من حضور الأحداث التذكارية في إسرائيل المكرسة ليوم ذكرى المحرقة، والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجيش الأحمر معتقلي معسكر الموت في أوشفيتز - بيركيناو.



وقال السفير الفلسطيني الشهر الماضي: "الرئيس بوتين سيزور بيت لحم يوم 23 كانون الثاني/ يناير"، وستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس محمود عباس.