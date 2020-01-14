الأربعاء.. النواب الأميركي يُصوت على نقل "عزل ترامب" إلى مجلس الشيوخ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

يصوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته، بتهم استغلال السلطة.



وبحسب ما أعلنته رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، فقد قالت، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: إن "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة للرئيس، وسيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل، وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير".



وأضافت بيلوسي: "ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".



وكان مجلس النواب الأميركي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد صادق على تهمتي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس" ضد ترامب، حيث وافق على التهمة الأولى 230 نائباً مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح الثانية 229 مقابل رفض 198.



وكانت بيلوسي احتفظت بالتهمتين لأسابيع، مصرة أنها لن تحيلهما إلى مجلس الشيوخ إلى أن يحدد زعيم الأغلبية بالمجلس، ميتش ماكونيل، عملية وقواعد المحاكمة.