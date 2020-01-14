الرئيس عباس: نؤكد على تقديم إمكانياتنا المتاحة للتخفيف من معاناة غزة

رام الله - دنيا الوطنشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة؛ للتخفيف من معاناة قطاع غزة.جاء ذلك، لدى استقباله مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عدداً من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع غزة، حيث اطمأن على وضعهم الصحي، والخدمات المقدمة لهم، مشدداً على توفير احتياجاتهم.وقال الرئيس عباس: "نؤكد على أهمية توفير كل الدعم لأطفالنا والمؤسسات التي تقدم الخدمات لهم، مع التأكيد على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا.يشار إلى أن هذه زيارة ترفيهية، نظمتها هيئة الشؤون المدنية للأطفال المرضى، للتخفيف من معاناتهم.