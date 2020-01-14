أردوغان يُهاجم حفتر: إرهابي انقلابي فرّ هاربًا من موسكو

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجنرال الليبي خليفة حفتر، قائلاً: "حتفر الإرهابي فرّ هارباً من موسكو بعد رفضه التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية".



وقال أردوغان خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد"، وفق تعبيره.



ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)، فقد أكد أردوغان أن بلاده لا يمكنها "البقاء مكتوفة الأيدي" حيال ما يحدث في ليبيا، والذين يلطخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا".



وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "لن تتوانى عن تلقين "حفتر الانقلابي درساً إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا".