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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين قرب مخيم العروب

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين قرب مخيم العروب
جنود إسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً من مدينة الخليل، ونصبت حاجزاً عسكرياً في العروب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن أحمد أبو ارميلة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في منطقة جبل جوهر شرق المدينة.

كما نصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عسكريًا على مدخل جامعة خضوري- فرع العروب، شمال الخليل، وقامت بإيقاف الطلبة وتفتيشهم.

وذكرت مصادر أخرى، أن قوات الاحتلال أيضاً، احتجزت شابة هناك، وقامت بالاعتداء على الطلبة أمام مدخل جامعة فلسطين التقنية قرب مخيم العروب.

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