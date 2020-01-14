شؤون فلسطينية

الأحمد: يجب الضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس

الأحمد: يجب الضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات في القدس
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة، اليوم الثلاثاء، مستجدات القضية الفلسطينية، والتطورات المتسارعة في المنطقة.

وناقشت لجنة فلسطين، خلال اجتماع برئاسة مشعل السلمي، رئيس البرلمان، ومشاركة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، نائب رئيس اللجنة بالبرلمان عزام الأحمد، آخر التطورات الفلسطينية، بحسب (وكالة وفا).

واستعرض الأحمد، خلال الجلسة، الوضع الفلسطيني، خاصة قضية الانتخابات، والوضع السياسي، والقضايا الداخلية، مؤكداً ما أعلنه الرئيس محمود عباس، مراراً، بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل؛ للموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس.

وشدد الأحمد على أن مصالح شعبنا وحقوقه ومقدساته، أغلى وأكبر من ضغط يمارس من هنا أو هناك، وتطرق إلى تصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيشه بينت، حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها تصريحات مرفوضة، ولا تغير من واقع المستوطنات، بأنها غير شرعية، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع، الذي عقدته اللجان الأربع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، المقررة غداً، برئاسة السلمي.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقريراً حول متابعة حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019، خاصة في دولة فلسطين، وما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كذلك، عقدت باقي اللجان المعنية بحقوق الإنسان، والقضايا الاقتصادية، وموضوع الأمن المائي العربي، اجتماعاتها، ورفعت تقاريرها إلى اللجان الدائمة.

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