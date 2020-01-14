شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً أثناء السفر على (معبر بيت حانون)

الاحتلال يعتقل مواطناً أثناء السفر على (معبر بيت حانون)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطناً أثناء سفره على معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال، اعتقلت المواطن وليد مصطفى عيسى سالم ديب، أثناء سفره إلى الأردن.

وأشار فروانة إلى أن المواطن ديب، كان قد توجه صباحاً، وتم احتجازه، وأخضع للتحقيق طوال الساعات الماضية، ومن ثم تم نقله إلى جهة مجهولة، وأبلغت سلطات الاحتلال الارتباط الفلسطيني، باعتقال المواطن المذكور بحسب (وكالة الرأي المحلية).

وأضاف فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُصر على جعل معبر (إيرز) مصيدة لاعتقال المواطنين، ومكاناً للضغط والابتزاز، وأحياناً المساومة، ووسيلة للعقاب الجماعي.

ويشار إلى أن المواطن، وليد ديب، كان قد حصل على تصريح مسبق للسفر إلى الجسر عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

يذكر، أن هذه حالة الاعتقال الأولى، على معبر بيت حانون، هذا العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال 2019 المنصرم 13 مواطناً عبر المعبر.

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