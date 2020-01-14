فتح: الحركة مُستعدة لخوض العملية الانتخابية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جمال عبيد، (أبو السعيد) مفوض مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية لحركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة مستعدة لخوض العملية الانتخابية، بوصفها المدخل الحقيقي؛ لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة التي تمكننا من مواجهة التحديات الخارجية على قلب رجل واحد.



جاء ذلك، خلال اجتماع لمفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في الهيئة القيادية لفتح، في مدينة غزة، ضم كافة كوادرها؛ لمناقشة خطة العمل التي تسير عليها، وخاصة فيما يتعلق باستكمال الهياكل والأطر، وتنظيم ورش عمل مختلفة، ومتعددة الأهداف؛ لضمان نجاح هذه المرحلة، لما تمثله من أهمية، خاصة وأنها ستؤسس لمستقبل الحركة العمالية الفتحاوية بشكل عام.



في بداية الاجتماع، تمت قراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا، وخاصة الشهداء القادة الثلاثة، صلاح خلف، (أبو إياد)، وهايل عبد الحميد، وأبو محمد العمري، الذين تصادف اليوم الذكرى الــ 29 لاستشهادهم.



ونقل عبيد، تحيات أحمد حلس، أبو ماهر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، وتهانيه بالنجاح الكبير الذي حققته فتح في مليونية انطلاقتها الـ55.



وأكد، أن مليونية الانطلاقة الـ 55، "أسقطت مشاريع الانفصال، وأفشلت محاولات خلق قيادات بديلة، وكرست مفهوم الوطن الواحد، من خلال تمسكها بالشرعية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، (أبو مازن)، والتي شكلت استفتاءً عملياً على اصطفاف غزة، وانحيازها الكامل للشرعية، في حدث تاريخي، يعتبر الأضخم في مسيرة الثورة في الداخل والخارج".



وأضاف عبيد: أن هذا هو ديدن غزة، التي تثبت دائماً انتماءها الصادق ووفاءها لحركة فتح، مشدداً على أن حركة فتح لن تخذل أبناءها، وسترد الوفاء بالوفاء، وأن ما قبل الانطلاقة ليس كما بعدها، فهي تدرك بأن هناك العديد من الاستحقاقات، التي ستعمل على تحقيقها وإنجازها.