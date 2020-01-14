عشراوي: نتطلع ان ترسخ زيارة ولي العهد البريطاني العلاقات بين البلدين



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد قي مقر المنظمة برام الله، مناقشة الواقع الاقليمي العام والوضع في بريطانيا بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بركست" والتطورات الأوروبية ودور بريطانيا في تعزيز الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومواجهة الشعبوية والعنصرية والتطرف.



ورحبت عشراوي بزيارة ولي العهد البريطاني الامير تشارلز الى الاراضي الفلسطينية المحتلة الشهر الجاري، واكدت على دوره الانساني باعتباره مثقفا مطّلعا على التاريخ والثقافة الفلسطينية، وشددت على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل المباشر بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني، وتوطد العلاقات الدبلوماسية والثقافية والإنسانية بين البلدين.



كما ودعت عشراوي الحكومة البريطانية الجديدة إلى لعب دور إيجابي وبنّاء في تحصين الموقف البريطاني بالموقف الدولي القائم على القانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها بما في ذلك التوسع الاستيطاني وسرقة الارض والموارد والمقدرات والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع.



وناقش الطرفان نهاية اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي، بما في ذلك الجهود الحثيثة لتحصين البيت الفلسطيني الداخلي والمساعي الحقيقية لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة باعتبارها سبيلاً لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي في مكتبها، اليوم الثلاثاء، القنصل البريطاني العام، السيد فيليب هول، وبحثت معه آخر التطورات السياسية واليات تطوير العلاقات الفلسطينية – البريطانية على مختلف المستويات بما في ذلك التشريعية والتنفيذية.