شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية والخليل
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في منطقتي قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية وبلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأفادت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المطاطي وقنابل الغاز السامة صوب الشبان الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال شرعت، الثلاثاء، بتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية، والذي يمتد من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه.

وكانت المرحلة الأولى قد انتهت بحفر أراض لخط المياه من قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، في مساع متواصلة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتعزيز الاستيطان هناك.

 

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