مجلس النواب المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائه، على قرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة من صباح الاثنين، الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.





وأوضح رئيس المجلس علي عبد العال، في بداية مناقشة البرلمان للقرار، أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ، بحيث تكون الموافقة على تمديدها بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفق (روسيا اليوم).





كما نص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.





رام الله - دنيا الوطن