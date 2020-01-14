شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدرستين في القدس و"التربية" تدين

الاحتلال يغلق مدرستين في القدس و"التربية" تدين
رام الله - دنيا الوطن
 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرستي "الوعد الصادق" و"الفرسان" في محافظة القدس من افتتاح الفصل الدراسي الثاني، بحجة عدم حصولهما على تراخيص.

وأفاد نضال عويضة، أحد أولياء الأمور في مدرسة "الوعد الصادق"، بأنه توجه للمدرسة بعد اتصال من نجليه اللذين يدرسان فيها، ليجد المعلمين معتصمين في الساحة عقب إغلاقها من قبل الاحتلال بذريعة عدم حصولها على ترخيص للعمل في القدس.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، متابعتها الحثيثة لإغلاق المدرستين، وجددت رفضها القاطع للممارسات الراهنة بحق المدرستين التي تطال حقوق الطلبة والمعلمين، وتشكل تجاوزا لمعايير الإدارة السليمة، وتعديا على المسيرة التعليمية وانتظامها

ودعت "التربية" إلى إعادة فتح المدرستين بشكل عاجل؛ بما يضمن الحفاظ على حق الطلبة وتلقيهم لتعليمهم، وفق المنهاج الوطني الفلسطيني، أسوة بباقي أطفال وطلبة مدارس القدس.

وأهابت بالمدارس الفلسطينية في القدس العمل على استيعاب الطلبة الراغبين لأسباب استثنائية بالانتقال من هاتين المدرستين، حفاظا على حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم؛ إلى حين إعادة فتح مدارسهم، كما أهابت بالجميع تحمل مسؤولياتهم؛ لضمان ديمومة التعليم الفلسطيني في كافة المدارس الفلسطينية في القدس؛ لمواجهة سياسات التهويد والأسرلة ومحاولات ضرب مقومات الهوية الوطنية.

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