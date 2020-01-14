دولي

اسرائيل تصدر عملة تذكارية نقش عليها صورة ترامب

اسرائيل تصدر عملة تذكارية نقش عليها صورة ترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز علمي اسرائيلي عملة تذكارية بمناسبة نقل السفارة الامريكية الى القدس ، نقش عليها صورة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بجانب الملك الفارسي كورش الكبير الذي اعاد اليهود من السبي البابلي حسب الرواية.

ويصدر مركز "The Israeli Mikdash Educational Center" قطعاً تذكارية لبيعها واستخدام ريعها لتمويل للمركز، واصدر هذه القطعة الجديدة لبيعها بحسب ما نقلت (صحيفة القدس المحلية).

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