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سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومقتل قائدها

سقوط طائرة مقاتلة مصرية ومقتل قائدها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ومقتل قائدها.

وقال المتحدث في بيان مقتضب على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها ويجري تحديد سبب سقوط الطائرة" دون مزيد من التفاصيل وفق (روسيا اليوم).

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه "في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة مما أسفر عن سقوطها، وتمكن الطيار من القفز بالمظلة".

ولم يذكر المتحدث أين كان التدريب، غير أن القوات المسلحة المصرية أعلنت أمس عن تنفيذ المناورة "قادر 2020"، التي شملت تنفيذ القوات الجوية المصرية عددا من المهام القتالية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، كما تضمنت تنفيذ المنطقة الغربية العسكرية مهامها على امتداد الحدود الغربية وساحل البحر المتوسط.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، في بيان يوم أمس الاثنين: "في إطار تنفيذ مهامها بتوفير الحماية الجوية للقوات والأهداف الحيوية ومعاونة أعمال قتال الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتنفيذ مهام المراقبة الجوية للحدود، قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة "قادر 2020" على مختلف الاتجاهات".

وتابعت: "تضمن ذلك تنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذا معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات التعبوية مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ".

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