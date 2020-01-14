الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية واقتلاع أشجار زيتون في الأغوار

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية، وأشجار زيتون، وسياج، في منطقة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغة: إن الاحتلال أخطر بإزالة منشآت سكنية، واقتلاع أشجار زيتون، وسياج، للمواطن محمود هايل بشارات؛ بحجة تواجدها في مناطق أثرية.