الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية واقتلاع أشجار زيتون في الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية، وأشجار زيتون، وسياج، في منطقة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغة: إن الاحتلال أخطر بإزالة منشآت سكنية، واقتلاع أشجار زيتون، وسياج، للمواطن محمود هايل بشارات؛ بحجة تواجدها في مناطق أثرية.
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإزالة منشآت سكنية، وأشجار زيتون، وسياج، في منطقة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغة: إن الاحتلال أخطر بإزالة منشآت سكنية، واقتلاع أشجار زيتون، وسياج، للمواطن محمود هايل بشارات؛ بحجة تواجدها في مناطق أثرية.
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