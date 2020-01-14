اشتية يستقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وفدا من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة (OCHA)، برئاسة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر.



وبحث اشتية مع مولر أهم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما المناطق المهمشة وقطاع غزة، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة على صعيد الخدمات الصحية، وتقديمها على أكمل وجه، بالاضافة الى دراسة إنشاء نظام تأمين صحي يشمل كافة المواطنين.