شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على "تسهيلات" الاحتلال الجديدة لقطاع غزة

أول تعليق من حماس على "تسهيلات" الاحتلال الجديدة لقطاع غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
علقت حركة حماس، على الأنباء التي يجري تداولها في الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات جديدة لقطاع غزة، مشددةً على أنه لا يوجد أي محادثات حول هدنة بين الحركة والاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، لـ "دنيا الوطن: "هناك إجراءات لكسر الحصار مطلوب من الاحتلال تنفيذها وهذه الإجراءات تم التوصل لها بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة، ويجب على الاحتلال تنفيذ كل هذه الإجراءات والوسطاء يتابعون الأمر من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ هذه الإجراءات".

وأضاف قاسم: "حماس ومعها كل الفصائل الوطنية لن تقبل إلا بالرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة، ومن حق شعبنا أن يعيش بحرية وكرامة فوق أرضه وأن يُكسر هذا الحصار المتواصل منذ أربعة عشر عاماً".

يذكر أن الإعلام الإسرائيلي أعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة تضمنت زيادة عدد تصاريح التجار لـ 500 تصريح جديدة. 

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