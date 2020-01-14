الاحتلال يفرج عن الأسير المقدسي عفانة بشروط

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن الأسير المقدسي إسماعيل نعمان عفانة (39 عامًا) من بلدة صور باهر بالقدس المحتلّة بعد ساعات من اختطافه لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي.



وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أنّ شرطة الاحتلال أفرجت عن الأسير عفانة بشرط منعه من المشاركة في أي مسيرات أو احتفالات أو رفع رايات وأعلام.



واختطفت مخابرات الاحتلال صباح اليوم الأسير عفانة من أمام سجن النقب فور الإفراج عنه عقب انقضاء محكوميته البالغة 18 عامًا، واقتادته إلى معتقل المسكوبية غربي القدس المحتلّة، كما سلّمت أشقّاءه الذين كانوا بانتظاره أمام السجن بلاغات واستدعاءات للتحقيق في المسكوبية.



يشار إلى أنّ الاحتلال اعتقل الأسير المقدسي إسماعيل عفانة بتاريخ 15/1/2002، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن 18 عامًا بزعم عضويته في خلية عسكرية والانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).