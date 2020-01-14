القواسمي لوفد أمريكي: انتقاد الاحتلال الاسرائيلي ليس معادة للسامية

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي وفدا طلابيا من جامعة مانسوتا الامريكية، وأطلعهم على الوضع السياسي وما تقوم به إسرائيل من تدمير لأي حل سياسي، موضحا لهم أن لهم أن انتقاد الاحتلال الاسرائيلي وتجريمه ليس معاداة للسامية كما تحاول اسرائيل الترويج، وأن الوقوف ضد الاحتلال الاسرائيلي الكولونيالي العنصري هو الوقوف مع المبادئ والقيم الانسانية التي ينص عليها الدستور الامريكي، وليس العكس.



وقال القواسمي للوفد، إن الشعب الفلسطيني يناضل نيابة عن العالم الحر، لتحقيق العدالة والحرية وإزالة الظلم الاسرائيلي عن الشعب الفلسطيني، وأن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يعني الظلم في كل مكان، ولا عدالة في العالم ما دام الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ونظام الابارتهايد، وفي بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وشدد القواسمي أن نتانياهو يهرب من القانون الدولي، للتاريخ تارة وللدين تارة أخرى، لتعقيد المشهد، وتبرير وتأبيد إحتلاله لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، موضحا لهم أن القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وحدها الكفيلة بحل الصراع اذا توفرت النية والارادة عند دولة الاحتلال الاسرائيلية.