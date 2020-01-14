حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل يهدد بالإطاحة برئيس "كنيست"

أقطاب حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

هددت مصادر في حزب (أزرق أبيض) بإسرائيل، بالإطاحة برئيس "كنيست"، يولي ادلشتاين من منصبه إذا استمر في رفضه عقد جلسة للهيئة العامة لـ"كنيست" لمناقشة الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن مصادرها، أن رئيس "كنيست" ادلشتاين يدوس على الديمقراطية ويعمل خلافاً لإرادة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان رئيس "كنيست" رفض مطالبة (أزرق أبيض)، بعقد الجلسة الأسبوع الجاري، فأجّل البت في القضية إلى الأسبوع المقبل.



وأقرّت اللجنة البرلمانية المنظمة في إسرائيل، أمس الاثنين تشكيل لجنة "كنيست"، التي ستنظر في مسألة منح الحصانة لنتنياهو.