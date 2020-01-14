شؤون فلسطينية

حمايل: القيادة الفلسطينية ستجتمع مع سفراء الدول للضغط على إسرائيل بشأن اجراء انتخابات بالقدس

حمايل: القيادة الفلسطينية ستجتمع مع سفراء الدول للضغط على إسرائيل بشأن اجراء انتخابات بالقدس
القيادة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعًا مُهمًا خلال الأيام المقبلة، مع السفراء والقناصل المتواجدين في الأراضي الفلسطينية.

وقال حمايل لـ"دنيا الوطن": إن هذا الاجتماع سيعقد بهدف الضغط على إسرائيل، من خلال هذه الدول، لتسمح باجراء الانتخابات في القدس، مضيفًا: "لن نقبل بسياسة الأمر الواقع التي تُريد إسرائيل فرضها علينا وعلى المقدسيين".

وأضاف أنه لن يتم اصدار مرسوم رئاسي للانتخابات بدون القدس، لأن القدس أهم من الانتخابات، مؤكدًا أن اصدار المراسيم فيه محاذير كثيرة، قد تؤدي إلى ضغط دولي وإسرائيلي على القيادة الفلسطينية، ويمثل اعترافًا بأنه من القدس تخضع للاحتلال. 

وشدد حمايل بالقول: لن نضع أنفسنا في زاوية يضغط فيها الاحتلال علينا، نحن نريد لأهلنا في القدس، أن يترشحوا وينتخابوا كباقي أبناء شعبهم، وبضمانات دولية، ولن نقبل بحلول كالتصويت الالكتروني وغيره.

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