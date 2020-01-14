أبو مرزوق: حماس لم تَدّعِ يوماً أنها تُمثل الشعب الفلسطيني





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن حماس لم تطرح نفسها بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، وسعت منذ شهر آذار/ مارس 2005، أن تكون جزءاً منها، ووثيقة أيار/ مايو 2001، وكذلك كانون الثاني/ يناير 2017، دليل على ذلك.





وتابع أبو مرزوق: أن الإصلاح، يبدأ بإقرار المشاركة للجميع، ورفض التفرد، وتعزيز التوافق، واحترام المؤسسات، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة من الجميع.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن حماس لم تَدّعِ يوماً، أنها تمثل الشعب الفلسطيني.