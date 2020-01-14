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بأقوى الضربات الأمنية.. الشرطة المصرية تحبط محاولة تهريب (3060) تربة حشيش

بأقوى الضربات الأمنية.. الشرطة المصرية تحبط محاولة تهريب (3060) تربة حشيش
حشيش
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية المصرية: إنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب 3060 تربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، ضد مهربي المواد المخدرة.

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أن تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد لصالح إحدى الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش، بحسب (روسيا اليوم). 

وتم ضبط 3060 تربة لمخدر الحشيش، وزنها الإجمالي 630 كيلوغراماً، حيث تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 45 مليون جنيه مصري.

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